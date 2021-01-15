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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 25 ЯНВАРЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД УКАЗОВ ПО ВОПРОСАМ ОТЧУЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
17:22 15.01.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа, подготовленный в целях совершенствования порядка отчуждения транспортных средств и расчетов, производимых между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами за отчуждаемые транспортные средства.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 января 2021 г.
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