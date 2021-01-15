На общественное обсуждение вынесен проект указа, подготовленный в целях совершенствования порядка отчуждения транспортных средств и расчетов, производимых между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами за отчуждаемые транспортные средства.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 января 2021 г.