|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАЦИОНАЛЬНОМУ АЭРОПОРТУ МИНСК ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТ КРЕДИТЫ НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ
14:59 15.01.2021
Правительство согласовало ОАО «Банк развития Республики Беларусь» выдачу в 2021 году кредитов РУП «Национальный аэропорт Минск» для инвестиционных проектов. Об этом говорится в постановлении Совмина № 9 от 14 января 2019 года.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, кредит в размере, не превышающем $1,6 млн, выдается для строительства в аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения.
Кроме того, согласовано выделение не более $0,2 млн для реконструкции аэродрома Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения.
Банк развития выдаст кредиты под 3,29% годовых. При этом 65% от суммы уплачиваемых процентов производится за счет средств республиканского бюджета и 35% - за счет средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2021
Курсы в банках
на 15.01.2021
Конвертация в банках
на 15.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте