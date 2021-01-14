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НАЦИОНАЛЬНОМУ АЭРОПОРТУ МИНСК ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТ КРЕДИТЫ НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ


14:59 15.01.2021

Правительство согласовало ОАО «Банк развития Республики Беларусь» выдачу в 2021 году кредитов РУП «Национальный аэропорт Минск» для инвестиционных проектов. Об этом говорится в постановлении Совмина № 9 от 14 января 2019 года.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, кредит в размере, не превышающем $1,6 млн, выдается для строительства в аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения.

Кроме того, согласовано выделение не более $0,2 млн для реконструкции аэродрома Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения.

Банк развития выдаст кредиты под 3,29% годовых. При этом 65% от суммы уплачиваемых процентов производится за счет средств республиканского бюджета и 35% - за счет средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса.
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