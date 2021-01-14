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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ЗАКОН БЕЛАРУСИ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ» ВСТУПИТ В СИЛУ С 8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
13:05 15.01.2021
Законом Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 75-З внесены изменения в Закон от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле».
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, скорректированы требования к содержанию и благоустройству мест погребения и перечень гарантированных услуг по погребению.
Определено, что при осуществлении деятельности по содержанию и благоустройству мест погребения должны соблюдаться Правила содержания и благоустройства мест погребения, а также иные нормативные правовые акты.
Специализированные организации, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, связанные с организацией похорон, в местах погребения, физические лица при посещении мест погребения обязаны соблюдать правила содержания и благоустройства мест погребения.
Совету министров поручено:
в шестимесячный срок: обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с данным Законом и принять иные меры по реализации положений Закона;
в течение двух лет совместно с местными исполнительными и распорядительными органами обеспечить проведение инвентаризации мест погребения в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и передачу их на баланс специализированным организациям.
Закон вступает в силу с 8 июля 2021 г.
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