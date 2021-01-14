ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ЗАКОН БЕЛАРУСИ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ» ВСТУПИТ В СИЛУ С 8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА


13:05 15.01.2021

Законом Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 75-З внесены изменения в Закон от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле».

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, скорректированы требования к содержанию и благоустройству мест погребения и перечень гарантированных услуг по погребению.

Определено, что при осуществлении деятельности по содержанию и благоустройству мест погребения должны соблюдаться Правила содержания и благоустройства мест погребения, а также иные нормативные правовые акты.

Специализированные организации, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, связанные с организацией похорон, в местах погребения, физические лица при посещении мест погребения обязаны соблюдать правила содержания и благоустройства мест погребения.

Совету министров поручено:

в шестимесячный срок: обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с данным Законом и принять иные меры по реализации положений Закона;

в течение двух лет совместно с местными исполнительными и распорядительными органами обеспечить проведение инвентаризации мест погребения в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и передачу их на баланс специализированным организациям.

Закон вступает в силу с 8 июля 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2021
валюта курс
EUR 3.1261
USD 2.5721
RUB 3.4916
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1261 -0.0107
USD 2.5721 +0.0025
RUB 3.4916 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1070
USD 2.5530 2.5590
RUB 3.4700 3.4830
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2140
EUR/RUB 89.1500 89.7000
USD/RUB 73.6500 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте