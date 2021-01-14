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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСТОВ РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

12:18 15.01.2021 Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 55 от 18 декабря 2020 г. утверждена Инструкция о порядке организации функционирования постов радиационного и химического наблюдения. Согласно опубликованному в НЦПИ документу, инструкция определяет порядок организации функционирования постов радиационного и химического наблюдения (ПРХН). Организации, создающие ПРХН, определяются местными исполнительными и распорядительными органами на основании предполагаемых угроз, приведенных в соответствующих планах гражданской обороны, во взаимодействии с территориальными органами управления по чрезвычайным ситуациям. ПРХН осуществляет: ведение радиационного и химического наблюдения (контроля) на контролируемой территории; обнаружение радиоактивного загрязнения и химического заражения; контроль изменения радиационной и химической обстановки; измерение мощности дозы гамма-излучения; качественный и количественный анализ аварийно химически опасных веществ (АХОВ); установление и обозначение границ зон (районов, участков) радиоактивного загрязнения и химического заражения на контролируемой территории; определение направления распространения АХОВ; контроль за загрязнением АХОВ воды, почвы, растительности, продуктов питания, зданий и сооружений, техники и имущества; наблюдение за метеорологической обстановкой в приземном слое воздуха. Постановление вступило в силу 13 января 2021 г.