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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСТОВ РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ


12:18 15.01.2021

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 55 от 18 декабря 2020 г. утверждена Инструкция о порядке организации функционирования постов радиационного и химического наблюдения.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, инструкция определяет порядок организации функционирования постов радиационного и химического наблюдения (ПРХН).

Организации, создающие ПРХН, определяются местными исполнительными и распорядительными органами на основании предполагаемых угроз, приведенных в соответствующих планах гражданской обороны, во взаимодействии с территориальными органами управления по чрезвычайным ситуациям.

ПРХН осуществляет:

ведение радиационного и химического наблюдения (контроля) на контролируемой территории;

обнаружение радиоактивного загрязнения и химического заражения;

контроль изменения радиационной и химической обстановки;

измерение мощности дозы гамма-излучения;

качественный и количественный анализ аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

установление и обозначение границ зон (районов, участков) радиоактивного загрязнения и химического заражения на контролируемой территории;

определение направления распространения АХОВ;

контроль за загрязнением АХОВ воды, почвы, растительности, продуктов питания, зданий и сооружений, техники и имущества;

наблюдение за метеорологической обстановкой в приземном слое воздуха.

Постановление вступило в силу 13 января 2021 г.
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