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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСТОВ РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
12:18 15.01.2021
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 55 от 18 декабря 2020 г. утверждена Инструкция о порядке организации функционирования постов радиационного и химического наблюдения.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, инструкция определяет порядок организации функционирования постов радиационного и химического наблюдения (ПРХН).
Организации, создающие ПРХН, определяются местными исполнительными и распорядительными органами на основании предполагаемых угроз, приведенных в соответствующих планах гражданской обороны, во взаимодействии с территориальными органами управления по чрезвычайным ситуациям.
ПРХН осуществляет:
ведение радиационного и химического наблюдения (контроля) на контролируемой территории;
обнаружение радиоактивного загрязнения и химического заражения;
контроль изменения радиационной и химической обстановки;
измерение мощности дозы гамма-излучения;
качественный и количественный анализ аварийно химически опасных веществ (АХОВ);
установление и обозначение границ зон (районов, участков) радиоактивного загрязнения и химического заражения на контролируемой территории;
определение направления распространения АХОВ;
контроль за загрязнением АХОВ воды, почвы, растительности, продуктов питания, зданий и сооружений, техники и имущества;
наблюдение за метеорологической обстановкой в приземном слое воздуха.
Постановление вступило в силу 13 января 2021 г.
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