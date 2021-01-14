На время пандемии белорусам разрешили «болеть» три дня без больничного. Это предусмотрено вступившим в силу 8 января 2021 года указом № 512, которым внесены дополнения в пункт 14 указа № 143 "О поддержке экономики", регулирующим трудовые отношения.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, на время пандемии наниматель вправе освобождать работников от работы в связи с болезненным состоянием на срок до трех календарных дней суммарно за весь период пандемии без предоставления работником листка нетрудоспособности.

Кроме того, наниматель имеет право объявлять простой, вызванный неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя, без ограничения общей продолжительности в течение календарного года. При этом работник, находящийся в простое суммарно более шести месяцев, вправе досрочно расторгнуть трудовой договор (контракт).

Еще одним новшеством является предоставленная нанимателю возможность давать работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции в месте, определенном нанимателем. Продолжительность такого отпуска в данном случае определяется по соглашению сторон трудового договора. За период отпуска работнику сохраняется заработная плата в размере не ниже установленной тарифной ставки (оклада).

Помимо этого, нанимателям предоставлено право включать в рабочий год работника, за который предоставляется трудовой отпуск, отпуска без сохранения зарплаты любой продолжительности, предоставляемые по инициативе нанимателя. Раньше можно было включать в трудовой год только отпуска продолжительностью не более 14 календарных дней. Теперь ограничение снято.

Отдельная новация касается работников стационарных учреждений социального обслуживания, которые на период пандемии, чтобы инфекция не распространялась среди проживающих, были в режиме полной изоляции, потому что работали вахтовым методом. Нанимателю дано право устанавливать данным работникам продолжительность выполняемой ими работы сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не превышающую 900 часов в год.