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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В ЗАКОНЕ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛОСЬ ДВЕ НОВЫЕ ГЛАВЫ – МИНИСТР


15:04 14.01.2021

Согласно изменениям в Закон о здравоохранении, вводится медицинская аккредитации государственных организаций здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

По его словам, клиническая ординатура будет заменена резидентурой. За медицинскими работниками закрепляется право на профессиональный риск.

«Фактически перед нами сейчас будет совершенно новый закон о здравоохранении», - отметил в беседе с журналистами министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

Изменения были внесены в половину статей. Кроме того, в законе появилось 2 новые главы.

Министр отметил, что обновленный закон констатирует эффективность выбранной модели отечественного здравоохранения, позволяет на законодательном уровне ответить на структурные вызовы сегодняшнего дня, а также закладывает правовые основы совершенствования системы на период не менее 7-9 лет.

Одна из главных новаций - система управления качеством медицинской помощи. Вводится новый вид экспертизы - экспертиза качества медпомощи. Также в документе появится клинико-экономическая (фармакоэкономическая) экспертиза для отбора наиболее экономически выгодных и безопасных медицинских технологий.

Кроме того, законом расширяются возможности использования отделений дневного пребывания. При оказании медицинской помощи в таких отделениях граждане будут обеспечены лекарственными средствами и медицинскими изделиями в пределах республиканских формуляров за счет бюджета аналогично пребыванию в условиях стационара.
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