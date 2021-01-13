Принятый 6 января 2021 г. закон Беларуси № 84-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь о недрах» вступит в силу 14 октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, закон усовершенствован с учетом практики его применения, исключения коллизий и пробелов в регулировании, совершенствования и упрощения правового регулирования в рассматриваемой сфере, в том числе с учетом правоприменительной практики, а также исключения пробелов в действующем законодательстве.

В документе закрепляются ряд определений терминов «извлекаемые запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр», «подземные воды», «прогнозные ресурсы полезных ископаемых», «одиночный водозабор» и «проявление полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр». Такое дополнение позволит в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, применять указанные термины и их определения на законных основаниях.

Законом закрепляется первоочередное право на предоставление недропользователям, осуществившим геологическое изучение недр за счет собственных средств, горного отвода, а также установление требования, не допускающего предоставление права пользования недрами в пределах ранее предоставленного другому недропользователю геологического или горного отвода. Такой подход будет способствовать усилению гарантии прав недропользователей.

Законом в целях своевременного получения недропользователем права пользования недрами и без приостановки хозяйственной деятельности продолжать добычу полезных ископаемых увеличивается срок подачи недропользователем документов, необходимых для продления срока пользования недрами – горным отводом, когда решение о предоставлении горного отвода принимается Президентом Республики Беларусь.

Закрепляется право на продление недропользователю срока пользования недрами для добычи полезных ископаемых, использования геотермальных ресурсов недр в случае неполного извлечения запасов полезных ископаемых, неполного использования геотермальных ресурсов недр в границах предоставленного горного отвода. Данная норма позволит недропользователю, соблюдающему требования законодательства об охране и использовании недр, отработать в полном объеме запасы полезных ископаемых, использовать геотермальные ресурсы недр, что, в свою очередь, будет положительно влиять на рациональное использование недр.

Законом устанавливается порядок продления срока пользования недрами для геологического изучения недр. Данная норма позволит недропользователю осуществлять продление ранее предоставленного права пользования недрами для геологического изучения недр и без приостановления проводить такие работы.

Устанавливается запрет, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, на пользование недрами в населенных пунктах, связанное с добычей рудных, нерудных, горючих полезных ископаемых, а также на использование иных ресурсов недр при условии, что такое ограничение установлено законодательными актами. Такой подход направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, их имущества граждан, и имущества, находящегося в собственности государства.

Расширен перечень видов работ по геологическому изучению недр, подлежащих государственной регистрации, в частности, регистрации поисковых и разведочных работ на подземные воды при бурении скважин глубиной, превышающей уровень залегания первого от земной поверхности напорного водоносного горизонта, осуществляемые для создания одиночных водозаборов. Данная норма позволит Минприроды в полной мере вести учет скважин, предназначенных для добычи подземных вод.

Усовершенствованы вопросы проведения государственной экспертизы геологической информации. На законодательном уровне закреплено право привлекать для проведения экспертизы на договорной основе экспертов, имеющих определённые навыки и стаж работы (не менее 5 лет) в сфере недропользования.

Законом закреплено требование о недопущении использования полезных ископаемых в иных направлениях, чем те, для которых в установленном порядке утверждены запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр. Данный подход позволит вести налоговый учет и осуществлять налоговые выплаты – налог за добычу (изъятие) природных ресурсов в строгом соответствии с налоговым законодательством и по тем направлениям использования полезных ископаемых, для которых утверждены их запасы.

Закреплена возможность, позволяющая недропользователю, осуществляющему добычу полезных ископаемых, вносить изменения и (или) дополнения в ежегодный план развития горных работ, и тем самым корректировать свою деятельность в зависимости от определенных возможностей, в том числе финансовых.

Дополнительно к основным требованиям по рациональному использованию и охране недр отнесены недопущение осуществления работ по добыче полезных ископаемых без согласованного ежегодного плана развития горных работ и недопущение использования полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр, участков недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в иных направлениях, чем те, которые указаны в приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, издаваемом по результатам государственной экспертизы геологической информации.

Предоставлено право недропользователю при отсутствии спроса на добываемое сырье или иных экономических причин, осуществлять временную приостановку эксплуатации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, без их консервации на срок до шести месяцев при условии соблюдения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок их приостановки. Это позволит субъектам хозяйствования сокращать финансовые затраты.

Законом определена компетенция Совета министров на установление формы и порядка предоставления недропользователями сведений, необходимых для ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр.

Уточнен перечень объектов, подлежащих учету в государственном кадастре недр. В целях наиболее полного наполнения государственного кадастра недр недропользователями, осуществившими работы по геологическому изучению недр одновременно с геологической информацией предоставляются в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды паспорта месторождений (их частей), проявлений полезных ископаемых, геотермальных ресурсов недр, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, структур, перспективных для постановки работ по поискам и разведке месторождений полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр, одиночных водозаборов, отдельных буровых скважин, предназначенных для добычи углеводородов.

Минприроды наделяется полномочиями на утверждение формы перечня работ по геологическому изучению недр, подлежащих государственной регистрации, формы акта о передаче месторождения углеводородов или отдельных буровых скважин в пробную эксплуатацию и акта технического состояния буровых скважин, определение направления использования полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр, участков недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Закон будет способствовать единообразному применению законодательных норм в области охраны и использования недр, а также либерализации и упрощению вопросов, связанных с охраной и использованием недр.