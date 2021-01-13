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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДОСТАВКУ ЛЕКАРСТВ ПЛАНИРУЮТ РАЗРЕШИТЬ ЕЩЕ 15 ОРГАНИЗАЦИЯМ - МИНЗДРАВ
12:13 14.01.2021
На рассмотрение правительства направлен проект постановления об изменении постановления Совмина № 285 от 14 мая 2020 года, который расширяет список компаний, имеющих право доставлять лекарства. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно проекту, перечень планируется дополнить, включив в него еще 15 организаций.
Кроме того, как сообщалось, указом № 512 от 31 декабря 2020 г. внесены изменения в указ от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики». Документ позволяет юридическим лицам, обладающим специальным разрешением (лицензией) на фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств, торговать в розницу препаратами, включенными в перечень Минздрава и реализуемыми без рецепта врача, до 1 июля 2021 г.
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