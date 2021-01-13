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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 15 ЯНВАРЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ МЕДИАЦИИ
10:58 14.01.2021
Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 89-З предусмотрено внесение изменений в законы по вопросам медиации.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, принятие Закона направлено на:
реализацию в национальном законодательстве положений Конвенции о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2018 года (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 25 июня 2020 г.);
применение медиации как способа разрешения международных коммерческих споров;
создание правового механизма признания и приведения в исполнение на территории страны международных медиативных соглашений, достигнутых в результате процедуры внесудебной медиации;
расширение возможностей субъектов хозяйствования в выборе средств урегулирования споров для обеспечения своих прав и законных интересов в международных экономических отношениях.
Изменения внесены в Хозяйственный процессуальный кодекс и Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации».
Так, Закон «О медиации» скорректирован в части установления порядка признания и исполнения международных медиативных соглашений. В частности, определено, какое соглашение является международным медиативным соглашением и какие условия должны быть соблюдены при его заключении.
Установлено, что требования закона о медиации не распространяются на процедуру заключения международных медиативных соглашений.
Что касается нововведений в Хозяйственный процессуальный кодекс, то среди них:
расширение подведомственности судов, рассматривающих экономические дела;
обеспечение проведения процедуры признания и принудительного исполнения международных медиативных соглашений в Республике Беларусь;
определение требований к форме и содержанию заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение международного медиативного соглашения;
установление перечня прилагаемых к указанному заявлению документов и порядок рассмотрения таких заявлений;
определение оснований отказа в выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение международного медиативного соглашения.
Закон вступает в силу с 15 января 2021 г.
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