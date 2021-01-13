Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 89-З предусмотрено внесение изменений в законы по вопросам медиации.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, принятие Закона направлено на:

реализацию в национальном законодательстве положений Конвенции о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2018 года (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 25 июня 2020 г.);

применение медиации как способа разрешения международных коммерческих споров;

создание правового механизма признания и приведения в исполнение на территории страны международных медиативных соглашений, достигнутых в результате процедуры внесудебной медиации;

расширение возможностей субъектов хозяйствования в выборе средств урегулирования споров для обеспечения своих прав и законных интересов в международных экономических отношениях.

Изменения внесены в Хозяйственный процессуальный кодекс и Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации».

Так, Закон «О медиации» скорректирован в части установления порядка признания и исполнения международных медиативных соглашений. В частности, определено, какое соглашение является международным медиативным соглашением и какие условия должны быть соблюдены при его заключении.

Установлено, что требования закона о медиации не распространяются на процедуру заключения международных медиативных соглашений.

Что касается нововведений в Хозяйственный процессуальный кодекс, то среди них:

расширение подведомственности судов, рассматривающих экономические дела;

обеспечение проведения процедуры признания и принудительного исполнения международных медиативных соглашений в Республике Беларусь;

определение требований к форме и содержанию заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение международного медиативного соглашения;

установление перечня прилагаемых к указанному заявлению документов и порядок рассмотрения таких заявлений;

определение оснований отказа в выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение международного медиативного соглашения.

Закон вступает в силу с 15 января 2021 г.