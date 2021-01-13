В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 87-З Закон «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений» излагается в новой редакции.

Закон № 87-З принят с целью дальнейшего совершенствования правовых основ функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений с учетом правоприменительной практики, а также согласования норм Закона «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений» с нормами иных законодательных актов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, важнейшее место в законе занимают нормы, определяющие порядок предоставления сведений о правонарушениях.

Поскольку предоставление персональных данных и сведений о частной жизни физических лиц является ограничением прав и свобод граждан, право на получение информации о правонарушениях из единого банка данных без согласия физических или юридических лиц предоставляется только ряду органов, основными функциями которых являются защита прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности, обороны, общественного порядка. При этом указанные органы будут вправе получать сведения о правонарушениях только в определенных целях, перечень которых согласуется с целями, указанными в проекте Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных».

В иных случаях сведения о правонарушениях (за исключением обезличенных персональных данных) будут предоставляться только с согласия лиц, о которых запрашиваются сведения, либо их законных представителей.

Новой редакцией закона также предусмотрено:

уточнение терминологии;

уточнение перечней правонарушений и сведений о них, подлежащих регистрации и учету в едином государственном банке данных о правонарушениях;

уточнение перечня оснований постановки на учет сведений о правонарушениях;

установление возможности для органов уголовного преследования, органов, ведущих административный процесс, и судов по электронным каналам осуществлять регистрацию правонарушений непосредственно в указанном банке данных;

уменьшение c 10 до 3 лет общего срока хранения сведений об административных правонарушениях, помещенных в банк данных;

совершенствование порядка предоставления сведений о правонарушениях госорганам и иным организациям Республики Беларусь, госорганам и иным организациям иностранных государств, международным организациям, а также адвокатам, нотариусам и иным физлицам;

определение ограничений на право получения сведений, затрагивающих права других лиц;

делегирование Совету министров нормотворческих полномочий по определению порядка осуществления различных действий, связанных с формированием банка данных и его использованием.

С учетом уровня информатизации общества для обеспечения доступности получения гражданами сведений о правонарушениях предусмотрена возможность их предоставления в виде электронного документа. При этом, в связи с необходимостью обеспечения технической возможности предоставления сведений о правонарушениях в таком виде, вступление в силу данной нормы отсрочено до 1 января 2022 года.