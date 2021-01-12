Беларусь продлевает лицензирование импорта портландцемента из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении Совета министров № 734 от 17 декабря 2020 г.

«…импорт в Республику Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза портландцемента, классифицируемого кодом 2523 29 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, при его помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и действует в течение 6 месяцев.