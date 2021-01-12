Лукашенко 6 января 2021 г. подписал Закон Республики Беларусь № 85-З, которым вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением виновных лиц к уголовной ответственности.

Так, в УК вносится ряд изменений, связанных с правовым регулированием оснований, условий уголовной ответственности, а также применением наказания и иных мер уголовной ответственности.

В частности, изменениями предусмотрена декриминализация ряда не представляющих большой общественной опасности составов преступлений, ответственность за которые наступает, если они совершены в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Среди них:

незаконное распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования;

обман потребителей;

нарушение правил охраны недр;

нарушение правил радиационного контроля;

незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла;

самовольное занятие земельного участка;

передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ.

Также из УК исключаются составы таких преступлений, как оскорбление; умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания, совершенное лицом, имеющим доступ к материалам уголовного дела по службе.

Корректировки норм УПК касаются правового регулирования порядка деятельности органов, ведущих уголовный процесс, а также прав и обязанностей участников уголовного процесса. В числе нововведений: дополнение УПК статьей, закрепляющей такую меру пресечения, как запрет определенных действий; установление права заинтересованных лиц на обжалование в судебном порядке постановления прокурора о прекращении возбужденного им производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.