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В БЕЛАРУСИ БАЗОВАЯ АРЕНДНАЯ ВЕЛИЧИНА НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ДО 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА


17:03 12.01.2021

Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, продлен до 1 апреля 2022 г. Это предусмотрено указом № 512 от 31 декабря 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, срок отсрочки, предоставленной арендаторам (по оплате арендной платы за пользование недвижимым имуществом), ссудополучателям (по возмещению ссудодателям расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества), покупателям (по оплате государственного имущества, проданного с рассрочкой его оплаты), остается прежним. В то же время измен срок предоставления рассрочки по предоставленной отсрочке – с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.

Таким образом, с 1 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. должна быть уплачена арендная плата, рассчитанная в соответствии с указом от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом», с учетом моратория, но без уплаты ранее предоставленной рассрочки.

В случае погашения рассрочки, предоставленной до 31 декабря 2020 г., денежные средства не возвращаются, при этом оставшаяся неуплаченная сумма рассрочки может быть уплачена арендатором в течение первого полугодия 2021 г.

За пользование предоставленными отсрочкой и рассрочкой проценты не начисляются.

С 1 января 2021 г. указом № 143 предусмотрена новая отсрочка на срок 6 месяцев (до 30 июня 2021 г.) с последующей рассрочкой ее оплаты с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

В связи с этим с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. субъектами хозяйствования должна быть оплачена рассрочка, а срок оплаты текущей арендной платы будет перенесен на вторую половину года.
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