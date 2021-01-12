Завершилось общественное обсуждение проекта Закона «Об изменении закона», которым предусмотрена корректировка Закона от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг».

Организатор общественного обсуждения – Департамент по ценным бумагам Министерства финансов.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси. Замечания и предложения также можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по проекту закона поступило десять предложений от одного участника публичного обсуждения, которые учтены частично.

Отдельные предложения не учтены в связи с тем, что противоречат международной практике (требованиям Международной организации комиссий по ценным бумагам) и правоприменительной практике действующих норм Закона о рынке ценных бумаг, которая подтверждает их действенность.