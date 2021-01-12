|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
13:28 12.01.2021
Завершилось общественное обсуждение проекта Закона «Об изменении закона», которым предусмотрена корректировка Закона от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг».
Организатор общественного обсуждения – Департамент по ценным бумагам Министерства финансов.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси. Замечания и предложения также можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по проекту закона поступило десять предложений от одного участника публичного обсуждения, которые учтены частично.
Отдельные предложения не учтены в связи с тем, что противоречат международной практике (требованиям Международной организации комиссий по ценным бумагам) и правоприменительной практике действующих норм Закона о рынке ценных бумаг, которая подтверждает их действенность.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
Курсы в банках
на 12.01.2021
Конвертация в банках
на 12.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте