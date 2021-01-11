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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О РАЗРЕШЕНИИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ


11:46 12.01.2021

Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «О разрешении неплатежеспособности».

Предметом правового регулирования проекта является комплекс общественных отношений, возникающих в связи с несостоятельностью или банкротством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 17 по 28 декабря 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в установленные сроки поступило пять комментариев, которые не были учтены. Из поступивших замечаний следует, что участники обсуждения не согласны с подходом к созданию саморегулируемой организации управляющих, а также упразднением управляющих-юридических лиц.

Минэкономики придерживается следующей позиции по указанным замечаниям. В проекте закона реализованы новые подходы к саморегулированию бизнеса. Развитие саморегулирования в республике предусмотрено декретом № 7 «О развитии предпринимательства», оно позволит обеспечить баланс публичных и частных интересов на рынке. При этом наличие управляющих-юридических лиц за рубежом (включая страны ЕАЭС) носит единичный характер.

Также участниками обсуждения высказаны замечания по порядку проведения торгов. Министерством отмечено, что проектом Закона предусмотрен единый, понятный для всех лиц (кредиторов, покупателей, должников, инвесторов) порядок реализации имущества в банкротстве (является действующим, апробированным электронными площадками). Утверждение нормативного (императивного) порядка торгов с оставлением собранию кредиторов только права на определение лотов и их начальной цены вместо предлагаемого в ходе обсуждения субъективного порядка (с вмешательством крупного кредитора на любом этапе) минимизирует риски криминогенности и увеличения срока процедур.

Таким образом, проектом закона повышается роль и ответственность антикризисных управляющих в принятии решений, необходимых для санации или ликвидации (до созыва первого собрания кредиторов решения принимаются самостоятельно), с совершенствованием системы их вознаграждения (размер зависит от результатов санации и выплат кредиторам с применением понижающей шкалы в целях обеспечения разумности) и назначения (случайный выбор из электронного реестра управляющих). Упраздняются юридические лица – управляющие. Расширяется саморегулирование деятельности антикризисных управляющих с созданием Палаты управляющих. Палата наделяется правом оценки деятельности управляющих вплоть до их исключения из членов с последующим освобождением от исполнения обязанностей.
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