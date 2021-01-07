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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УКАЗА О ГОСЗАКУПКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ РАССМОТРЕНЫ МАРТ

10:51 12.01.2021 Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассмотрело предложения участников общественного обсуждения проекта указа «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания». Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 13 по 23 ноября 2020 г. Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.