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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УКАЗА О ГОСЗАКУПКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ РАССМОТРЕНЫ МАРТ
10:51 12.01.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассмотрело предложения участников общественного обсуждения проекта указа «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания».
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 13 по 23 ноября 2020 г.
Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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