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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «РЫНОК ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» ДО 2025 ГОДА
09:44 12.01.2021
Постановлением Совета министров № 777 от 30 декабря 2020 г. утверждена Государственная программа «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа является инструментом среднесрочного планирования и направлена на обеспечение реализации государственной политики в области содействия занятости населения, развитию ее новых форм и инклюзивности.
Как отмечено в документе, для достижения поставленной цели необходимо решение 4 задач:
стимулирование экономической активности населения посредством реализации активных мер политики занятости и предоставления социальных гарантий;
вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного населения;
обеспечение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда;
улучшение условий и охраны труда.
В рамках программы планируется осуществить комплекс мероприятий, среди которых:
организация оплачиваемых общественных работ для материальной поддержки граждан в период поиска работы;
содействие безработным в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путем оказания консультативной, методической и правовой помощи, обучения правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставления финансовой поддержки в виде субсидий;
предоставление государственных социальных гарантий безработным и иным гражданам в соответствии с законодательством (пособий по безработице, по беременности и родам, на погребение, стипендий, материальной помощи);
сопровождение базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;
содействие в трудоустройстве безработным для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату их труда;
создание информационной системы прогнозирования рынка труда;
создание единой интегрированной цифровой платформы Национальной системы квалификаций Республики Беларусь;
разработка профессиональных стандартов в сфере социальной защиты;
осуществление мониторинга условий труда в организациях посредством автоматизированной информационной системы «Мониторинг условий труда на производстве»;
повышение квалификации по вопросам охраны труда работников организаций.
Всего в перечне 34 мероприятия.
Также планируется разработка проектов нормативных правовых актов, в том числе:
указа «Об утверждении Положения о порядке установления нанимателям квоты для приема на работу инвалидов и ее выполнения»;
регулирующих разработку и обеспечение функционирования территориальных систем управления охраной труда, предусматривающих в том числе взаимодействие в области охраны труда между структурными подразделениями местных исполнительных и распорядительных органов и организациями, расположенными на подведомственной территории;
направленных на совершенствование страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Программа будет финансироваться за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах, бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, а также средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Постановление вступило в силу 8 января 2021 г.
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