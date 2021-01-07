Постановлением Совета министров № 777 от 30 декабря 2020 г. утверждена Государственная программа «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа является инструментом среднесрочного планирования и направлена на обеспечение реализации государственной политики в области содействия занятости населения, развитию ее новых форм и инклюзивности.

Как отмечено в документе, для достижения поставленной цели необходимо решение 4 задач:

стимулирование экономической активности населения посредством реализации активных мер политики занятости и предоставления социальных гарантий;

вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного населения;

обеспечение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда;

улучшение условий и охраны труда.

В рамках программы планируется осуществить комплекс мероприятий, среди которых:

организация оплачиваемых общественных работ для материальной поддержки граждан в период поиска работы;

содействие безработным в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путем оказания консультативной, методической и правовой помощи, обучения правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставления финансовой поддержки в виде субсидий;

предоставление государственных социальных гарантий безработным и иным гражданам в соответствии с законодательством (пособий по безработице, по беременности и родам, на погребение, стипендий, материальной помощи);

сопровождение базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

содействие в трудоустройстве безработным для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату их труда;

создание информационной системы прогнозирования рынка труда;

создание единой интегрированной цифровой платформы Национальной системы квалификаций Республики Беларусь;

разработка профессиональных стандартов в сфере социальной защиты;

осуществление мониторинга условий труда в организациях посредством автоматизированной информационной системы «Мониторинг условий труда на производстве»;

повышение квалификации по вопросам охраны труда работников организаций.

Всего в перечне 34 мероприятия.

Также планируется разработка проектов нормативных правовых актов, в том числе:

указа «Об утверждении Положения о порядке установления нанимателям квоты для приема на работу инвалидов и ее выполнения»;

регулирующих разработку и обеспечение функционирования территориальных систем управления охраной труда, предусматривающих в том числе взаимодействие в области охраны труда между структурными подразделениями местных исполнительных и распорядительных органов и организациями, расположенными на подведомственной территории;

направленных на совершенствование страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Программа будет финансироваться за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах, бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, а также средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Постановление вступило в силу 8 января 2021 г.