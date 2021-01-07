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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАНЫ ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ
15:57 11.01.2021
Лукашенко 4 января 2021 г. подписал Закон Республики Беларусь № 74-З «Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в целях приведения в соответствие с указом от 27 мая 2019 г. № 197 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности», Законом «О нормативных правовых актах» и формирования единообразной практики применения соответствующие корректировки внесены в ряд законов, в том числе «Об основах государственной научно-технической политики», «О научной деятельности», «О Национальной академии наук Беларуси», «О государственных наградах Республики Беларусь».
Так, Закон «Об основах государственной научно-технической политики» в числе иных дополнен нормой, согласно которой выбор юридических и физических лиц для осуществления научной и научно-технической деятельности, финансируемой полностью или частично за счет бюджетных средств, а также лиц, осуществляющих изготовление продукции в ходе выполнения заданий научно-технических программ, мероприятий по научному обеспечению госпрограмм (подпрограмм), осуществляется с учетом результатов государственной научной и научно-технической экспертиз, если планируемые к реализации этими лицами мероприятия в сферах научной и научно-технической деятельности в соответствии с порядком функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз являются объектами таких экспертиз.
В новой редакции изложена статья 20 «Техническое нормирование, стандартизация, оценка соответствия продукции техническим требованиям и обеспечение единства измерений в научной и научно-технической сферах» этого Закона.
Нормы принятого Закона «Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности» направлены на совершенствование правовых механизмов осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе для повышения эффективности использования государственных средств, выделяемых на реализацию наиболее важных и значимых направлений в этой сфере.
Часть положений законодательного акта вступает в силу с 1 января 2021 г., часть – после официального опубликования.
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