В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 78-З Закон «О совместном домовладении» излагается в новой редакции.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, сохраняя в целом подходы к регулированию соответствующих отношений, данный Закон содержит дополнительные механизмы и гарантии, обеспечивающие эффективное управление общим имуществом совместного домовладения, сохранность такого имущества и надлежащую его эксплуатацию.

Действие законодательного акта не распространяется на деятельность: гаражных кооперативов; кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок.

В частности, законом:

уточнен понятийный аппарат (так, например, к участникам совместного домовладения отнесены лица, которые финансировали строительство изолированных помещений в нежилом капитальном строении, но не оформили права на них);

определяются случаи возникновения и прекращения совместного домовладения. Возникновение отношений по совместному домовладению связывается не с моментом оформления права собственности на расположенные в капитальном строении помещения, а с датой госрегистрации создания строения, в котором отдельные помещения будут находиться в собственности разных лиц, что позволит возложить обязанность по несению расходов на содержание общего имущества совместного домовладения также на лиц, уклоняющихся от оформления права собственности на построенные ими помещения;

урегулирован ряд принципиальных вопросов, отсутствующих в действующем законодательстве, – права и обязанности участников совместного домовладения, гарантии на получение ими информации о деятельности лиц, уполномоченных на управление общим имуществом совместного домовладения, а также на получение документов, связанных с деятельностью по управлению общим имуществом совместного домовладения;

определен порядок несения расходов по эксплуатации общего имущества совместного домовладения, оплате коммунальных и дополнительных услуг, выплате вознаграждения за оказание услуг по управлению общим имуществом совместного домовладения;

закрепляется право участника совместного домовладения отказаться от получения дополнительных услуг в отношении общего имущества и не оплачивать их. Перечень таких услуг устанавливается Правительством;

определяются возможные способы управления общим имуществом (непосредственно участниками совместного домовладения (если объекты недвижимости находятся в собственности не более 15 лиц), организацией, управляющей общим имуществом совместного домовладения, уполномоченным лицом, товариществом собственников);

регламентируется порядок создания и деятельности товарищества собственников;

определены порядок и случаи назначения местными исполкомами уполномоченного лица по управлению общим имуществом совместного домовладения. Соответствующие полномочия будут реализовываться исполкомами только в случае, если участниками совместного домовладения по истечении 8 месяцев с момента возникновения совместного домовладения не был выбран способ управления общим имуществом либо если не обеспечивается надлежащая сохранность и эксплуатация общего имущества. Назначение исполкомами уполномоченных лиц будет осуществляться по результатам открытого конкурса, а если он не состоится, то из числа организаций, включенных в специальный реестр;

устанавливаются требования, предъявляемые к руководителю организации, которая управляет общим имуществом совместного домовладения, вводятся иные новации.

Часть положений Закона вступает в силу после его официального опубликования, часть – через шесть месяцев после официального опубликования.