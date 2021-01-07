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УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
13:14 11.01.2021
Лукашенко 4 января 2021 г. подписал Закон № 76-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом расширяется перечень животных, выращиваемых сельскохозяйственными производителями в целях извлечения прибыли и подлежащих идентификации, регистрации и прослеживаемости. Так, помимо крупного рогатого скота, свиней и лошадей идентификации и регистрации будут также подлежать и сельскохозяйственные птицы (куры, гуси, утки и другие), пушно-меховые животные.
Кроме того, уточняются полномочия государственного учреждения «Центр информационных систем в животноводстве» в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения.
Помимо этого, определяется перечень сведений, подлежащих внесению в информационную систему в области прослеживаемости продуктов животного происхождения, а также обеспечивается правовая регламентация функционирования названной системы (соответствующие механизмы позволят установить изготовителя и последующих собственников находящихся в обращении продуктов животного происхождения, место их производства).
Принятие нормативного правового акта направлено на совершенствование правового регулирования в данной области, а также его согласования с нормами технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза и международно-правовых актов.
Ряд положений закона вступают в силу после его официального опубликования, иные – через шесть месяцев после официального опубликования.
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