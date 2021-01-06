ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД ЗАКОНОВ БЕЛАРУСИ ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


11:56 11.01.2021

Лукашенко 4 января 2021 г. подписал Закон № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в целом Законом «Об изменении законов по вопросам рекламы» совершенствуется правовое регулирование отношений в области производства и размещения (распространения) рекламы, предоставления государством всем равных прав для осуществления хозяйственной и иной деятельности, равных возможностей свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В частности, нормативным правовым актом предусмотрены следующие нововведения:

уточнение полномочий органов, осуществляющих госрегулирование в области рекламы (установление требований к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов; порядка выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы; перечня средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия такого разрешения; порядка проведения торгов на право размещения средств рекламы на государственном недвижимом имуществе);

наделение местных исполнительных и распорядительных органов правом на установление требований к техническим характеристикам средств наружной рекламы, в том числе размещаемых на улицах и площадях, а также на недвижимых историко-культурных ценностях;

обязанность рекламораспространителя прекращения доставки рекламы в индивидуальный почтовый ящик по первому требованию его владельца. Данное требование не распространяется на рекламу, размещаемую (распространяемую) в печатных средствах массовой информации или на оборотной стороне извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями;

введение запрета на сопровождение звуком рекламы внутри салона транспорта общего пользования, за исключением социальной рекламы, а также на использование транспортного средства, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения (распространения) рекламы на автомобильных дорогах общего пользования, улицах населенных пунктов и в иных общественных местах, если транспортное средство более шести месяцев не используется для перевозки людей, грузов или установленного на нем оборудования либо состояние такого транспортного средства исключает возможность его участия в дорожном движении и (или) эксплуатации;

расширение перечня рекламы, допускаемой к распространению с использованием иностранного языка. Так, предоставляется возможность рекламирования на иностранном языке названий культурных, туристических мероприятий, спортивных команд, соревнований, конкурсов;

уточнение порядка размещения рекламы в детских и образовательных передачах, а также детских художественных фильмах;

установление запрета на распространение рекламы посредством телефонной электросвязи, электронной почты без предварительного согласия абонента (адресата);

закрепление требований к рекламе деятельности по предоставлению микрозаймов, а также деятельности на внебиржевом рынке «Форекс»;

введение запрета на превышение уровня звука рекламы над уровнем звука телепрограммы, прерываемой рекламой. При этом параметры соотношения и методику измерения уровня звука поручается установить Министерству антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством связи и информатизации.

Основные положения закона вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2021
валюта курс
EUR 3.1648
USD 2.5655
RUB 3.4853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1648 -0.0055
USD 2.5655 -0.0166
RUB 3.4853 +0.0222
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1410 3.1470
USD 2.5780 2.5830
RUB 3.4480 3.4640
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2190
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 74.6000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте