Лукашенко 4 января 2021 г. подписал Закон № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в целом Законом «Об изменении законов по вопросам рекламы» совершенствуется правовое регулирование отношений в области производства и размещения (распространения) рекламы, предоставления государством всем равных прав для осуществления хозяйственной и иной деятельности, равных возможностей свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В частности, нормативным правовым актом предусмотрены следующие нововведения:

уточнение полномочий органов, осуществляющих госрегулирование в области рекламы (установление требований к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов; порядка выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы; перечня средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия такого разрешения; порядка проведения торгов на право размещения средств рекламы на государственном недвижимом имуществе);

наделение местных исполнительных и распорядительных органов правом на установление требований к техническим характеристикам средств наружной рекламы, в том числе размещаемых на улицах и площадях, а также на недвижимых историко-культурных ценностях;

обязанность рекламораспространителя прекращения доставки рекламы в индивидуальный почтовый ящик по первому требованию его владельца. Данное требование не распространяется на рекламу, размещаемую (распространяемую) в печатных средствах массовой информации или на оборотной стороне извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями;

введение запрета на сопровождение звуком рекламы внутри салона транспорта общего пользования, за исключением социальной рекламы, а также на использование транспортного средства, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения (распространения) рекламы на автомобильных дорогах общего пользования, улицах населенных пунктов и в иных общественных местах, если транспортное средство более шести месяцев не используется для перевозки людей, грузов или установленного на нем оборудования либо состояние такого транспортного средства исключает возможность его участия в дорожном движении и (или) эксплуатации;

расширение перечня рекламы, допускаемой к распространению с использованием иностранного языка. Так, предоставляется возможность рекламирования на иностранном языке названий культурных, туристических мероприятий, спортивных команд, соревнований, конкурсов;

уточнение порядка размещения рекламы в детских и образовательных передачах, а также детских художественных фильмах;

установление запрета на распространение рекламы посредством телефонной электросвязи, электронной почты без предварительного согласия абонента (адресата);

закрепление требований к рекламе деятельности по предоставлению микрозаймов, а также деятельности на внебиржевом рынке «Форекс»;

введение запрета на превышение уровня звука рекламы над уровнем звука телепрограммы, прерываемой рекламой. При этом параметры соотношения и методику измерения уровня звука поручается установить Министерству антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством связи и информатизации.

Основные положения закона вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.