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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЕТСЯ


11:05 11.01.2021

Лукашенко 6 января подписал указ №9, который направлен на реализацию соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ корректирует порядок маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками: вводятся унифицированные контрольные знаки нескольких форматов для маркировки всех групп товаров независимо от номиналов. Создаваемая система маркировки будет аккумулировать информацию об обороте товаров, их перечень определяется правительством.

Информацию планируется предоставлять субъектам хозяйствования, контролирующим органам и использовать при информационном взаимодействии с интегрированной информационной системой ЕАЭС при трансграничной торговле, если маркировка таких товаров будет введена на территории всех или нескольких стран ЕАЭС.

Контролировать соблюдение законодательства о маркировке товаров и координировать деятельность других государственных органов по этим вопросам будет Министерство по налогам и сборам. Издательство "Белбланкавыд" назначено владельцем и оператором системы маркировки, осуществляющим генерацию кодов маркировки и их реализацию.
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