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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В БЕЛАРУСИ НА 2021-2025 ГОДЫ
16:34 06.01.2021
Постановлением Совета министров № 793 от 30 декабря 2020 г. утвержден программный документ на ближайшую пятилетку, целью которого является внедрение в реализацию государственной политики гендерного фактора как неотъемлемого условия равноценного развития человеческого капитала женщин и мужчин.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, под гендерной политикой понимается комплекс правовых и организационно-административных мер национального и регионального уровней, направленных на достижение и сохранение юридического и фактического равенства мужчин и женщин, а также предоставление равных возможностей женщинам и мужчинам (девочкам и мальчикам) для самореализации и развития во всех сферах общественных отношений.
Развитие гендерной политики будет осуществляться по таким направлениям, как:
совершенствование институционального механизма по обеспечению гендерного равенства;
выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и женщин, содействие совмещению родительских и профессиональных обязанностей;
обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья;
противодействие насилию в семье и торговле людьми;
информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на обеспечение гендерного равенства.
По каждому направлению в Национальном плане определены задачи, на решении которых будет сфокусирована работа Национального совета по гендерной политике при правительстве, ожидаемые результаты, а также разработан комплекс мероприятий.
Национальный совет по гендерной политике при правительстве осуществляет координацию проводимой гендерной политики и выработку согласованных действий по обеспечению выполнения международных обязательств.
Министерству труда и соцзащиты поручено осуществлять координацию и контроль за ходом реализации Национального плана, обеспечивать рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях Национального совета по гендерной политике, ежегодно информировать Совет министров о ходе его выполнения.
Документ вступает в силу с 7 января 2020 г.
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