ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В БЕЛАРУСИ НА 2021-2025 ГОДЫ


16:34 06.01.2021

Постановлением Совета министров № 793 от 30 декабря 2020 г. утвержден программный документ на ближайшую пятилетку, целью которого является внедрение в реализацию государственной политики гендерного фактора как неотъемлемого условия равноценного развития человеческого капитала женщин и мужчин.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, под гендерной политикой понимается комплекс правовых и организационно-административных мер национального и регионального уровней, направленных на достижение и сохранение юридического и фактического равенства мужчин и женщин, а также предоставление равных возможностей женщинам и мужчинам (девочкам и мальчикам) для самореализации и развития во всех сферах общественных отношений.

Развитие гендерной политики будет осуществляться по таким направлениям, как:

совершенствование институционального механизма по обеспечению гендерного равенства;

выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и женщин, содействие совмещению родительских и профессиональных обязанностей;

обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья;

противодействие насилию в семье и торговле людьми;

информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на обеспечение гендерного равенства.

По каждому направлению в Национальном плане определены задачи, на решении которых будет сфокусирована работа Национального совета по гендерной политике при правительстве, ожидаемые результаты, а также разработан комплекс мероприятий.

Национальный совет по гендерной политике при правительстве осуществляет координацию проводимой гендерной политики и выработку согласованных действий по обеспечению выполнения международных обязательств.

Министерству труда и соцзащиты поручено осуществлять координацию и контроль за ходом реализации Национального плана, обеспечивать рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях Национального совета по гендерной политике, ежегодно информировать Совет министров о ходе его выполнения.

Документ вступает в силу с 7 января 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2021
валюта курс
EUR 3.1648
USD 2.5655
RUB 3.4853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1648 -0.0055
USD 2.5655 -0.0166
RUB 3.4853 +0.0222
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1630 3.1700
USD 2.5700 2.5720
RUB 3.4600 3.4780
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2280 1.2340
EUR/RUB 90.8500 91.5000
USD/RUB 73.9000 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте