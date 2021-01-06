Постановлением Совета министров № 793 от 30 декабря 2020 г. утвержден программный документ на ближайшую пятилетку, целью которого является внедрение в реализацию государственной политики гендерного фактора как неотъемлемого условия равноценного развития человеческого капитала женщин и мужчин.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, под гендерной политикой понимается комплекс правовых и организационно-административных мер национального и регионального уровней, направленных на достижение и сохранение юридического и фактического равенства мужчин и женщин, а также предоставление равных возможностей женщинам и мужчинам (девочкам и мальчикам) для самореализации и развития во всех сферах общественных отношений.

Развитие гендерной политики будет осуществляться по таким направлениям, как:

совершенствование институционального механизма по обеспечению гендерного равенства;

выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и женщин, содействие совмещению родительских и профессиональных обязанностей;

обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья;

противодействие насилию в семье и торговле людьми;

информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на обеспечение гендерного равенства.

По каждому направлению в Национальном плане определены задачи, на решении которых будет сфокусирована работа Национального совета по гендерной политике при правительстве, ожидаемые результаты, а также разработан комплекс мероприятий.

Национальный совет по гендерной политике при правительстве осуществляет координацию проводимой гендерной политики и выработку согласованных действий по обеспечению выполнения международных обязательств.

Министерству труда и соцзащиты поручено осуществлять координацию и контроль за ходом реализации Национального плана, обеспечивать рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях Национального совета по гендерной политике, ежегодно информировать Совет министров о ходе его выполнения.

Документ вступает в силу с 7 января 2020 г.