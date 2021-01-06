НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ ДЛЯ ГОСНУЖД НА 2021 ГОД

15:25 06.01.2021 Постановлением Совета министров № 797 от 31 декабря 2020 года утверждены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2021 г. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, для госнужд планируется закупить 831,12 тыс. тонн зерна, в том числе 478,1 тыс. тонн пшеницы, 252,6 тыс. тонн ржи, 26,3 тыс. тонн ячменя, 44 тыс. тонн овса, 29 тыс. тонн гречихи и 1,12 тыс. тонн проса. Закупки початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2021 год составят 22 тыс. тонн. Объемы закупок сахарной свеклы составят 3 млн тонн, пивоваренного ячменя - 105 тыс. тонн, маслосемян рапса - 100 тыс. тонн, зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов — 4 тыс. тонн и 18,1 тыс. тонн льноволокна.