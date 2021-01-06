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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ


14:20 06.01.2021

Постановлением Совмина № 795 от 31 декабря 2020 года увеличены цены на газ для населения.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, с 1 января 2021 года цена 1 кубометра газа в жилом помещении с установленным прибором индивидуального учета расхода газа и при наличии индивидуального газового отопительного прибора в отопительный период с 1 января по 31 мая вырастет с 0,1205 до 0,1366 рубля, с 1 июня по 31 декабря включительно с 0,1271 до 0,1406 рубля. В летний период цена вырастет с 0,4213 до 0,4840 рубля за кубометр газа.

В случае отсутствия индивидуального газового отопительного прибора цена на газ независимо от периода (отопительный /летний) повышается с 0,4213 до 0,4840 рубля за кубометр газа.

При отсутствии счетчика цена на газ в помещении с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением или индивидуальным водонагревателем (за исключением газового) повышается с 3,37 до 3,87 рубля с одного проживающего в месяц, в помещении с газовой плитой и индивидуальным газовым водонагревателем, но без центрального горячего водоснабжения - с 9,69 до 11,13 рубля с одного проживающего в месяц, в помещении с газовой плитой, но без центрального горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя – с 5,48 до 6,29 рубля для одного проживающего в месяц.

В помещении без счетчика, но с индивидуальным газовым отопительным прибором оплата за потребляемый газ в отопительный период с 1 января по 31 мая повышается с 0,5320 до 0,5936 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — с 0,5936 до 0,6312 рубля за 1 кв. м. В летний период оплата повышается с 1 января по 31 мая с 0,1995 до 0,2226 рубля, с 1 июня по 31 декабря — с 0,2226 до 0,2367 рубля за 1 кв. м общей площади помещения.

Обеспечивающая полное возмещение экономически обоснованных затрат цена на газ, используемый в помещении со счетчиком, повышается с 0,4421 до 0,5082 рубля за 1 кубометр.

При отсутствии счетчика цена на газ, обеспечивающая полное возмещение экономически обоснованных затрат, в помещении с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением или индивидуальным водонагревателем (за исключением газового) повышается с 3,54 до 4,07 рубля с одного проживающего в месяц, в помещении с газовой плитой и индивидуальным газовым водонагревателем, но без центрального горячего водоснабжения - с 10,17 до 11,69 рубля с одного проживающего в месяц, в помещении с газовой плитой, но без центрального горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя – с 5,75 до 6,61 рубля для одного проживающего в месяц.

В помещении без счетчика, но с индивидуальным газовым отопительным прибором оплата за потребляемый газ, обеспечивающая полное возмещение экономически обоснованных затрат, в отопительный период повышается с 3,54 до 4,07 рубля за 1 кв. м общей площади, в летний период оплата составит 1,52 рубля за 1 кв. м общей площади помещения.
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