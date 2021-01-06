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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 16 ЯНВАРЯ
13:35 06.01.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об определении уполномоченных органов Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом определяются уполномоченная организация на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования и ведения евразийского реестра промышленных товаров государств-членов в соответствии с едиными правилами подтверждения страны происхождения товаров и ведения реестра евразийской промышленной продукции (правила) и орган, уполномоченный осуществлять предусмотренную правилами верификацию.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 января 2021 г.
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