На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об определении уполномоченных органов Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом определяются уполномоченная организация на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования и ведения евразийского реестра промышленных товаров государств-членов в соответствии с едиными правилами подтверждения страны происхождения товаров и ведения реестра евразийской промышленной продукции (правила) и орган, уполномоченный осуществлять предусмотренную правилами верификацию.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 января 2021 г.