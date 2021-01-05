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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
12:04 06.01.2021
Ряд положений постановления Министерства юстиции № 185 от 10 декабря 2020 г., направленного на корректировку норм Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, вступил в силу 3 января 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением определен порядок совершения новых нотариальных действий:
удостоверение отмены дарения;
удостоверение заявлений участников общества с ограниченной ответственностью (общества с дополнительной ответственностью) о выходе из общества;
свидетельствование электронной копии документа на бумажном носителе;
установление в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи факта правопреемства;
изменения наименования юридического лица;
изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя.
Документом закреплено, что удостоверение договоров отчуждения недвижимого имущества, а также соглашений (договоров) об их изменении или расторжении может производиться любым нотариусом независимо от того, в пределах какого нотариального округа расположено недвижимое имущество.
Кроме того, уточняются вопросы взаимодействия нотариусов и клиентов, в том числе в части идентификации личности последних, оценки их гражданской дееспособности, правоспособности юридического лица, проверки полномочий представителей. Устанавливается, что выезд нотариуса по просьбе лица может осуществляться не только для совершения нотариальных действий, но и для оказания услуг правового и технического характера.
Также постановлением предусматривается, что заявление о совершении исполнительной надписи может быть подано в виде электронного документа для совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по требованиям, основанным на кредитном договоре, ином договоре, содержащем существенные условия кредитного договора, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором.
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