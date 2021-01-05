Постановлением Министерства энергетики № 48 от 31 декабря 2020 года утверждена Программа комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, ее реализация позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность газоснабжения на основе комплексной модернизации и развития газораспределительной системы, применения современных инновационных технологий в управлении производственными процессами и повышения эффективности деятельности производств газовой сферы.

В рамках программы планируется завершить строительство кольцевого газопровода высокого давления 1-й категории от ГРС «Восточная» до ГРС «Северная», и тем самым обеспечить надежное газоснабжение существующих и перспективных потребителей Минска и Минского района. Будут реализованы проекты по строительству закольцовки системы газоснабжения Полоцка и Новополоцка, подводящего газопровода природного газа высокого давления для газоснабжения одного из участков свободной экономической зоны «Минск», переводу газоснабжения потребителей жилого фонда с сжиженного газа на природный газ в агрогородках Махово, Катка, Хотляны, Долгиново, Долгое, Дуброво и других населенных пунктах, в том числе в сельской местности.

Документ предусматривает: строительство газопроводов высокого и среднего давления общей протяженностью 617,9 км; строительство закольцовок и параллельных участков газопроводов общей протяженностью 372,6 км; строительство 98 узлов учета газа и установок электрохимической защиты газопроводов;

реконструкция газопроводов общей протяженностью 88,7 км; развитие и модернизация каналов связи и сетей передачи данных, систем телеметрического контроля диспетчерских пунктов по 69 объектам.

Одним из важных приоритетов программы станет автоматизация управления объектами газораспределительной системы в рамках развития концепции «умных» городов. Особое внимание будет уделено цифровизации отрасли.