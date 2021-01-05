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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛО ТАКСОВУЮ СТОИМОСТЬ НА ДРЕВЕСИНУ НА КОРНЮ
09:59 06.01.2021
Постановлением Совета Министров № 782 от 30 декабря 2020 года увеличена таксовая стоимость на отпускаемую на корню древесину основных лесных пород в 2021 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет 24,67 рубля, ели, пихты, груши, яблони, акации белой - 21,54 рубля, березы (кроме березы карельской) - 8,15 рубля, дуба, ясеня и клена - 85,27 рубля, осины, ольхи серой, осокори, тополя, ивы древовидной - 1,45 рубля.
Такса первого разряда за 1 плотный куб. м крупной деловой древесины без коры рубки промежуточного пользования для березы карельской установлена в размере 511,68 рубля.
В целом таксовая стоимость на отпускаемую на корню древесину основных лесных пород в Беларуси увеличена в среднем на 6,7%.
Таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).
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