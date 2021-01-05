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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЕНА ГОСПОШЛИНА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ЗОНЫ И ПОЛОСЫ
14:28 05.01.2021
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. №72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» с 1 января 2021 года отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, теперь выдача пропусков будет осуществляться бесплатно для всех.
В ведомстве отметили, что Госпогранкомитет планомерно выдвигает инициативы по упрощению условий пребывания в приграничье. Так, в 2017 году отменена государственная пошлина за пребывание в пограничной зоне для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси. А в 2019 году отменена государственная пошлина за выдачу пропусков в пограничную зону для иностранцев.
«Эти меры помогают упростить порядок пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе, а также повышают туристическую привлекательность объектов, расположенных в приграничье, и создают комфортные условия для повседневной жизнедеятельности законопослушных граждан», - прокомментировали в Госпогранкомитете.
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