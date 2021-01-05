С 1 апреля 2021 г. вводится вступает в силу Положение о порядке функционирования автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики Беларусь (АИС НРПА), утвержденное постановлением Совета министров № 770 от 29 декабря 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основной целью функционирования АИС НРПА является осуществление электронного информационного взаимодействия государственных органов (организаций) в процессе направления:

проектов правовых актов главы государства, законов и постановлений Совета министров на согласование в государственные органы (организации), в том числе подчиненные (подотчетные) президенту Республики Беларусь, для проведения обязательной юридической и иных экспертиз, а также внесения в Совмин для их визирования или подписания;

нормативных правовых актов на обязательную юридическую экспертизу в Министерство юстиции и главные управления юстиции облисполкомов;

технических нормативных правовых актов на обязательную юридическую экспертизу в Национальный центр правовой информации (НЦПИ).

При этом действие Положения не распространяется на проекты правовых актов, нормативные правовые акты, включая технические нормативные правовые акты, содержащие государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения.

АИС НРПА обеспечивает:

автоматизацию электронного информационного взаимодействия государственных органов (организаций) в нормотворческом процессе;

автоматизацию функций контроля за сроками в нормотворческом процессе;

создание эффективной системы мониторинга нормотворческой деятельности;

комплексное хранение всей информации в отношении проектов правовых актов, принятых (изданных) нормативных правовых актов, включая технические нормативные правовые акты, и устранение ее дублирования;

автоматизацию формирования отчетов;

повышение эффективности процессов формирования государственных информационно-правовых ресурсов.

Владельцем и оператором АИС НРПА является НЦПИ. Эта система размещается на республиканской платформе, действующей на основе технологий облачных вычислений, доступ к которой осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией и регламентом функционирования АИС НРПА, утверждаемыми НЦПИ.

Положением также определен функционал НЦПИ и государственных органов (организаций), участвующих в электронном информационном взаимодействии посредством АИС НРПА, иные вопросы ее функционирования.