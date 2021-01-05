ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСОРГАНОВ В РАМКАХ НОРМОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА


13:11 05.01.2021

С 1 апреля 2021 г. вводится вступает в силу Положение о порядке функционирования автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики Беларусь (АИС НРПА), утвержденное постановлением Совета министров № 770 от 29 декабря 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основной целью функционирования АИС НРПА является осуществление электронного информационного взаимодействия государственных органов (организаций) в процессе направления:

проектов правовых актов главы государства, законов и постановлений Совета министров на согласование в государственные органы (организации), в том числе подчиненные (подотчетные) президенту Республики Беларусь, для проведения обязательной юридической и иных экспертиз, а также внесения в Совмин для их визирования или подписания;

нормативных правовых актов на обязательную юридическую экспертизу в Министерство юстиции и главные управления юстиции облисполкомов;

технических нормативных правовых актов на обязательную юридическую экспертизу в Национальный центр правовой информации (НЦПИ).

При этом действие Положения не распространяется на проекты правовых актов, нормативные правовые акты, включая технические нормативные правовые акты, содержащие государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения.

АИС НРПА обеспечивает:

автоматизацию электронного информационного взаимодействия государственных органов (организаций) в нормотворческом процессе;

автоматизацию функций контроля за сроками в нормотворческом процессе;

создание эффективной системы мониторинга нормотворческой деятельности;

комплексное хранение всей информации в отношении проектов правовых актов, принятых (изданных) нормативных правовых актов, включая технические нормативные правовые акты, и устранение ее дублирования;

автоматизацию формирования отчетов;

повышение эффективности процессов формирования государственных информационно-правовых ресурсов.

Владельцем и оператором АИС НРПА является НЦПИ. Эта система размещается на республиканской платформе, действующей на основе технологий облачных вычислений, доступ к которой осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией и регламентом функционирования АИС НРПА, утверждаемыми НЦПИ.

Положением также определен функционал НЦПИ и государственных органов (организаций), участвующих в электронном информационном взаимодействии посредством АИС НРПА, иные вопросы ее функционирования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
валюта курс
EUR 3.1644
USD 2.5795
RUB 3.5077
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1703 +0.0059
USD 2.5821 +0.0026
RUB 3.4631 -0.0446
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1660 3.1720
USD 2.5800 2.5850
RUB 3.4410 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2220 1.2270
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 74.8000 75.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте