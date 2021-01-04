В связи со вступлением в силу с 3 января 2021 г. изменений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 29 июня 2020 г. № 33-З «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности, Министерством юстиции скорректирован ряд ведомственных постановлений.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, были приняты следующие постановления:

от 8 декабря 2020 г. № 177 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 ноября 2013 г. № 210»;

от 8 декабря 2020 г. № 178 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 203»;

от 8 декабря 2020 г. № 179 «О выездах нотариусов в агрогородки и иные населенные пункты»;

от 8 декабря 2020 г. № 180 «Об изменении постановлений Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 202 и от 31 декабря 2013 г. № 214»;

от 8 декабря 2020 г. № 181 «О признании утратившими силу постановлений Министерства юстиции Республики Беларусь от 15 июля 2016 г. № 137 и от 12 января 2018 г. № 7»;

от 8 декабря 2020 г. № 182 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 127»;

от 8 декабря 2020 г. № 183 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 26 октября 2006 г. № 64»;

от 10 декабря 2020 г № 184 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 10 декабря 2012 г. № 293».

Так, постановлением № 177 предусмотрено совершенствование порядка прохождения профессиональной стажировки лица в качестве стажера нотариуса в нотариальной конторе, нотариальном бюро. Среди новаций: изменение требований к руководителю профессиональной стажировки; уточнение вопросов оценки прохождения стажировки, ее продления; изменение количества стажеров, которые могут быть закреплены за одним руководителем стажировки.

В соответствии с постановлением № 178 совершенствуется порядок регистрации нотариальных контор и нотариальных бюро, ведения журнала об их регистрации и реестра нотариальных контор и нотариальных бюро. Правовым актом также вносятся отдельные изменения в формы свидетельств о регистрации нотариальной конторы, нотариального бюро.

Постановлением 179 корректируется порядок выездов нотариусов в агрогородки и иные населенные пункты. Изменения направлены на обеспечение доступности нотариального обслуживания населения.

С 3 января 2021 г. уполномоченные должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов утрачивают полномочия на удостоверение согласий, завещаний, доверенностей. Эти действия будут осуществляться нотариусами при выезде в агрогородки и иные населенные пункты, где отсутствует нотариальная контора либо нотариальное бюро и созданы условия для надлежащего нотариального облуживания.

Выезды нотариусов будут осуществляться в соответствии с графиком выездов при наличии одной заявки (ранее для организации выезда требовалось пять заявок). Вместе с тем в случае поступления заявки от ветерана Великой Отечественной войны или лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата выезд может быть организован вне графика.

«Указанные подходы позволят обеспечить надлежащее нотариальное обслуживание граждан и юридических лиц в агрогородках, а также доступность нотариального обслуживания в нотариальных конторах в день выезда нотариуса в агрогородок», – считают в Минюсте.

Постановлением № 180 предусмотрено совершенствование организации деятельности нотариальных контор и нотариальных бюро, а также работы Квалификационной комиссии по вопросам нотариальной деятельности.

Постановлением № 181 закреплено решение о признании утратившими силу ведомственных постановлений от 15 июля 2016 г. № 137 и от 12 января 2018 г. № 7, которыми регулируются вопросы внесения сведений в единую электронную систему учета нотариальных действий и наследственных дел.

Это обусловлено Законом № 33-З, в соответствии с которым порядок внесения сведений в единую электронную систему и состав вносимых сведений, а также предоставление из этой системы сведений госорганам, иным организациям и физлицам устанавливается Советом министров.

Что касается постановления № 182, то им уточняется порядок работы нотариальных архивов, а также передачи документов, образовавшихся при осуществлении нотариальной деятельности, в том числе нотариальной деятельности уполномоченных должностных лиц, должностных лиц загранучреждений. Нотариальные архивы будут принимать документы на плановой основе в соответствии с графиками приема-передачи.

Также правовым актом установлены порядок формирования и оформления указанных графиков, формирования списков местных исполнительных и распорядительных органов, загранучреждений, требования к оформлению документов для передачи в нотариальный архив.

Постановлением № 183 принята новая редакция Правил нотариального делопроизводства. Изменениями предусмотрено:

закрепление норм, направленных на совершенствование существующего порядка подготовки и оформления документов с учетом вопросов, возникающих в нотариальной деятельности, а также развития «электронного нотариата»;

определение подходов к подготовке, составлению и оформлению отдельных видов документов либо сведений, которые получены от госорганов, иных организаций, ИП и нотариусов путем направления запросов в электронном виде;

совершенствование порядка составления и ведения номенклатуры дел, формирования дел, подготовки документов и дел к оперативному хранению.

Постановлением № 184 вносятся изменения в существующие формы нотариальных свидетельств, удостоверительных и исполнительных надписей, а также устанавливаются их формы по новым нотариальным действиям.