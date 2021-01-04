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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДГОТОВИТЬ В 2021 ГОДУ 34 ПРОЕКТА ЗАКОНОВ
11:51 05.01.2021
Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2021 год. Соответствующий указ подписан 4 января, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, в этом году планируется подготовить 34 проекта законов. В их числе как принципиально новые законы ("О волонтерской деятельности", "О страховой деятельности", "О лизинговой деятельности", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии", "Об объединениях нанимателей"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения.
Из запланированных к подготовке документов 27 законопроектов будут внесены в парламент правительством.
Планом также предусмотрена разработка в текущем году концепций законов "Об обращении с генетическими ресурсами", "О дипломатической службе", "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации".
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