Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2021 год. Соответствующий указ подписан 4 января, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в этом году планируется подготовить 34 проекта законов. В их числе как принципиально новые законы ("О волонтерской деятельности", "О страховой деятельности", "О лизинговой деятельности", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии", "Об объединениях нанимателей"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения.

Из запланированных к подготовке документов 27 законопроектов будут внесены в парламент правительством.

Планом также предусмотрена разработка в текущем году концепций законов "Об обращении с генетическими ресурсами", "О дипломатической службе", "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации".