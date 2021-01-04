Лукашенко подписал указ № 509, который вносит изменения в указ № 13 от 16 января 2020 года "О республиканском фонде универсального обслуживания связи и информатизации". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, Министерство связи и информатизации наделено полномочиями по сбору информации от операторов электросвязи по форме ведомственной отчетности об отчислениях в республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации. Таким образом министерство сможет контролировать правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты операторами электросвязи отчислений в названный фонд.

Указом также утверждено направление остатков средств фонда на его расходы в следующем финансовом году