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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НАДЕЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
10:56 05.01.2021
Лукашенко подписал указ № 509, который вносит изменения в указ № 13 от 16 января 2020 года "О республиканском фонде универсального обслуживания связи и информатизации". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно документу, Министерство связи и информатизации наделено полномочиями по сбору информации от операторов электросвязи по форме ведомственной отчетности об отчислениях в республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации. Таким образом министерство сможет контролировать правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты операторами электросвязи отчислений в названный фонд.
Указом также утверждено направление остатков средств фонда на его расходы в следующем финансовом году
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