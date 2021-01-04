Лукашенко подписал указ № 510, которым внесены дополнения в указ № 490 от 22 декабря 2018 года "О таможенном регулировании". Об этом сообщает его пресс-служба.

В частности, указом нормативно закреплена возможность не подтверждать непреференциальным сертификатом происхождение товаров, ввозимых из стран, с которыми Беларусь до 1 января 2015 года заключила международные договоры, предоставляющие преференции во взаимной торговле.

При их таможенном оформлении вместо сертификатов будут использоваться декларации о происхождении товара.