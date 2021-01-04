|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНЫ УСЛОВИЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ ИЗ НЕКОТОРЫХ СТРАН
09:55 05.01.2021
Лукашенко подписал указ № 510, которым внесены дополнения в указ № 490 от 22 декабря 2018 года "О таможенном регулировании". Об этом сообщает его пресс-служба.
В частности, указом нормативно закреплена возможность не подтверждать непреференциальным сертификатом происхождение товаров, ввозимых из стран, с которыми Беларусь до 1 января 2015 года заключила международные договоры, предоставляющие преференции во взаимной торговле.
При их таможенном оформлении вместо сертификатов будут использоваться декларации о происхождении товара.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
Курсы в банках
на 05.01.2021
Конвертация в банках
на 05.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте