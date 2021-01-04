Национальным центром правовой информации совместно с Верховным судом обеспечено создание общедоступного электронного банка судебных решений (банк судебных решений).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ресурс состоит из программного комплекса, который позволяет обеспечить оперативное включение в банк судебных решений и отображение на портале направленных судами вступивших в законную силу судебных постановлений.

Банк судебных решений размещен в открытом доступе на Национальном правовом интернет-портале.

Для обеспечения защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, а также исключения нарушений прав и законных интересов граждан и организаций в банке судебных решений содержатся обезличенные судебные постановления. Из размещенных в ресурсе судебных постановлений исключены персональные данные и иные данные, позволяющие идентифицировать участников судебных процессов. Обезличивание информации в текстах судебных постановлений осуществляется вынесшими их судами.

Создание банка судебных решений и размещение его на портале повысит уровень открытости информации о деятельности судов и обеспечит формирование единообразной судебной практики.