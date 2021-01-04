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ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ НАЧАЛ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВОВОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
17:32 04.01.2021
Национальным центром правовой информации совместно с Верховным судом обеспечено создание общедоступного электронного банка судебных решений (банк судебных решений).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ресурс состоит из программного комплекса, который позволяет обеспечить оперативное включение в банк судебных решений и отображение на портале направленных судами вступивших в законную силу судебных постановлений.
Банк судебных решений размещен в открытом доступе на Национальном правовом интернет-портале.
Для обеспечения защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, а также исключения нарушений прав и законных интересов граждан и организаций в банке судебных решений содержатся обезличенные судебные постановления. Из размещенных в ресурсе судебных постановлений исключены персональные данные и иные данные, позволяющие идентифицировать участников судебных процессов. Обезличивание информации в текстах судебных постановлений осуществляется вынесшими их судами.
Создание банка судебных решений и размещение его на портале повысит уровень открытости информации о деятельности судов и обеспечит формирование единообразной судебной практики.
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