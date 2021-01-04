|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦСТАНДАРТОВ
16:47 04.01.2021
Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси с 1 января 2021 года. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 720 от 14 декабря 2020 года.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в усовершенствованную систему включены пять новых социальных стандартов в области культуры, связи, социального обслуживания, торговли и общественного питания.
Новшеством стало включение в нее повышенных стандартов с учетом поэтапного их внедрения в перспективе до конца пятилетки, по мере прогнозируемого роста показателей социально-экономического развития и, соответственно, финансовых возможностей государства.
Повышены количественные показатели 13 социальных стандартов, в том числе 7 нормативов бюджетных расходов в области образования, культуры, физической культуры и спорта, что позволит улучшить материально-техническое обеспечение и повысить качество обслуживания в этих сферах.
Кроме того, увеличены нормативы по удельному весу освещенных улиц, доступу населения к центральному водоснабжению, ежедневной подаче горячей воды (без исключений по финансово-техническим причинам), обеспеченности учащихся компьютерами, обеспеченности жителей торговыми площадями и местами в объектах общественного питания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
Курсы в банках
на 04.01.2021
Конвертация в банках
на 04.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте