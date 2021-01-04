Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси с 1 января 2021 года. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 720 от 14 декабря 2020 года.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в усовершенствованную систему включены пять новых социальных стандартов в области культуры, связи, социального обслуживания, торговли и общественного питания.

Новшеством стало включение в нее повышенных стандартов с учетом поэтапного их внедрения в перспективе до конца пятилетки, по мере прогнозируемого роста показателей социально-экономического развития и, соответственно, финансовых возможностей государства.

Повышены количественные показатели 13 социальных стандартов, в том числе 7 нормативов бюджетных расходов в области образования, культуры, физической культуры и спорта, что позволит улучшить материально-техническое обеспечение и повысить качество обслуживания в этих сферах.

Кроме того, увеличены нормативы по удельному весу освещенных улиц, доступу населения к центральному водоснабжению, ежедневной подаче горячей воды (без исключений по финансово-техническим причинам), обеспеченности учащихся компьютерами, обеспеченности жителей торговыми площадями и местами в объектах общественного питания.