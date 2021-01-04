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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЦПИ ПРОВЕДЕТ В ЯНВАРЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВАЦИЯМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
15:26 04.01.2021
Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который содержит важные новшества, опубликован 1 января 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, они касаются индексирования ставок налогов, применения упрощенной системы налогообложения, индексации предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физических лиц.
Новшества коснутся налогообложения малого бизнеса и самозанятых граждан.
В обновленном Налоговом кодексе заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, упрощению налогового администрирования.
Среди предлагаемых новшеств есть и иные вопросы.
С подробным комментарием к новациям Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» можно ознакомиться здесь.
А в январе 2021 года НЦПИ проведет онлайн-семинар, посвященный новациям налогового законодательства, с трансляцией на YouTube канале.
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