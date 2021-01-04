НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НЦПИ ПРОВЕДЕТ В ЯНВАРЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВАЦИЯМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

15:26 04.01.2021 Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который содержит важные новшества, опубликован 1 января 2021 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, они касаются индексирования ставок налогов, применения упрощенной системы налогообложения, индексации предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физических лиц. Новшества коснутся налогообложения малого бизнеса и самозанятых граждан. В обновленном Налоговом кодексе заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, упрощению налогового администрирования. Среди предлагаемых новшеств есть и иные вопросы. С подробным комментарием к новациям Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» можно ознакомиться здесь. А в январе 2021 года НЦПИ проведет онлайн-семинар, посвященный новациям налогового законодательства, с трансляцией на YouTube канале.