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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ В ЯНВАРЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВАЦИЯМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


15:26 04.01.2021

Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который содержит важные новшества, опубликован 1 января 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, они касаются индексирования ставок налогов, применения упрощенной системы налогообложения, индексации предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физических лиц.

Новшества коснутся налогообложения малого бизнеса и самозанятых граждан.

В обновленном Налоговом кодексе заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, упрощению налогового администрирования.

Среди предлагаемых новшеств есть и иные вопросы.

С подробным комментарием к новациям Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» можно ознакомиться здесь.

А в январе 2021 года НЦПИ проведет онлайн-семинар, посвященный новациям налогового законодательства, с трансляцией на YouTube канале.
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