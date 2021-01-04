В Беларуси введены новые стимулирующие тарифы на электроэнергию для энергоемких производств. Это предусмотрено совместным постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики № 78/44 от 30 ноября 2020 г., вступившими в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в целях внедрения для юридических лиц тарифов на электроэнергию, направленных на стимулирование использования в производственной и иной деятельности электроэнергии, постановлением № 78/44 вводятся категория потребителей электроэнергии «Энергоемкие потребители» и 6 тарифных групп для установления стимулирующих одноставочных дифференцированных по двум временным периодам тарифов на дополнительно потребляемые объемы электроэнергии от энергоснабжающей организации, входящей в состав ГПО «Белэнерго» (энергоснабжающая организация).

Кроме того, устанавливаются условия отнесения по заявительному либо выявительному принципу потребителей к категории «Энергоемкие потребители»:

потребитель должен являться резидентом Республики Беларусь;

потребитель относится к тарифным группам «Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВ·А и выше» или «Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВ·А» или «Электрифицированный железнодорожный транспорт» или «Прочие потребители» или «Производственные нужды сельскохозяйственных потребителей».

При этом потребитель должен достигать с начала каждого календарного года порогового значения объемов электропотребления от энергоснабжающей организации, установленных на уровне:

от 35 млн. кВт∙ч до 2 000 млн. кВт∙ч по 13 подкатегориям в зависимости от видов экономической деятельности;

25 млн. кВт∙ч – для остальных потребителей;

объекты потребителя должны быть объединены в автоматизированную систему контроля и учета электрической энергии (мощности) с возможностью осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) по зонам суток.

Документом устанавливаются условия перехода потребителя в рамках 6 тарифных групп при достижении в текущем календарном году с даты отнесения к категории «Энергоемкие потребители» верхней границы диапазона дополнительного объема электропотребления от энергоснабжающей организации, установленных для каждой из них:

до 25 млн. кВт∙ч включительно;

от 25 млн. кВт∙ч до 75 млн. кВт∙ч включительно;

от 75 млн. кВт∙ч до 125 млн. кВт∙ч включительно;

от 125 млн. кВт∙ч до 175 млн. кВт∙ч включительно;

от 175 млн. кВт∙ч до 275 млн. кВт∙ч включительно;

свыше 275 млн. кВт∙ч.

Исчисление объемов электропотребления потребителя от энергоснабжающей организации как для отнесения к категории «Энергоемкие потребители», так и для перехода в рамках 6 тарифных групп будет осуществляться нарастающим итогом суммарно по объектам потребителя, включенным в один договор электроснабжения либо договор электроснабжения с владельцем блок-станции, без учета объемов электропотребления сторонних потребителей, подключенных к электрическим сетям такого потребителя.

В ближайшее время предусматривается установление стимулирующих уровней тарифов на электроэнергию для вышеуказанных тарифных групп, исходя из принципа применения более низких уровней тарифов для каждой последующей тарифной группы по мере увеличения дополнительного объема электропотребления.

Кроме того, постановлением № 78/44 введена тарифная группа «Юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие питание учащихся в учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях» для предоставления возможности установления тарифа на электрическую энергию от энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих в переданном им в безвозмездное пользование недвижимом имуществе в соответствии с указом от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» питание учащихся в учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях.