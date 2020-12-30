Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 83 от 28 декабря 2020 г. на 90 дней вводится ценовое регулирование на социально значимые товары.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены: предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары; предельные максимальные надбавки импортера, оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

Кроме того, формирование цен на социально значимые товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, предусмотренных постановлением.

При этом цены на социально значимые товары, сформированные до вступления в силу постановления, должны быть приведены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствие с требованиями постановления.

Как отметили в пресс-службе МАРТ, введение соответствующих ограничений необходимо для уменьшения негативного влияния роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и, прежде всего, – те, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.).