Постановление Совета министров № 774 от 30 декабря 2020 года внесены изменения в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением правительства № 703 от 22 июля 2014 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правила дополнены определениями понятий «бывшие в употреблении непродовольственные товары» и «распродажа», а также главой «Правила проведения распродаж, мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, продукции общественного питания».

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.