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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАСПРОДАЖ
12:02 04.01.2021
Постановление Совета министров № 774 от 30 декабря 2020 года внесены изменения в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением правительства № 703 от 22 июля 2014 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правила дополнены определениями понятий «бывшие в употреблении непродовольственные товары» и «распродажа», а также главой «Правила проведения распродаж, мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, продукции общественного питания».
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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