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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ СНИЖЕНЫ


10:58 04.01.2021

В Беларуси с 1 января 2021 г. снижены экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 784 от 30 декабря 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставка экспортной пошлины на сырую нефть теперь составляет 38,7 доллара за 1 т (ранее – 42 доллара), прямогонный бензин – 21,2 доллара за 1 т (ранее – 23,1 валюты), тримеры и тетрамеры пропилена – 2,5 доллара за 1 т (ранее – 2,7), легкие, средние дистилляты – 11,6 «зеленых» за 1 т (ранее – 12,6), мазут – 38,7 доллара за 1 т (ранее – 42 доллара), отработанные нефтепродукты – 38,7 доллара за 1 т (ранее – 42 доллара).

Пошлина на бензол, бензины товарные, дизельное топливо, толуол, ксилолы, масла смазочные снижена на 1 доллар до 11,6 доллара.
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