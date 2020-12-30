В Беларуси с 1 января 2021 года повысилась базовая величина. Об этом говорится в постановлении Совмина № 783 от 30 декабря 2020 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, базовая величина теперь составляет 29 рублей (ранее она была 27 рублей).

Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.