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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ БАЗОВАЯ ВЕЛИЧИНА ПОВЫСИЛАСЬ ДО 29 РУБЛЕЙ
09:52 04.01.2021
В Беларуси с 1 января 2021 года повысилась базовая величина. Об этом говорится в постановлении Совмина № 783 от 30 декабря 2020 года.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, базовая величина теперь составляет 29 рублей (ранее она была 27 рублей).
Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.
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