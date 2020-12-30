Поведены итоги обсуждения проекта изменения в декрет № 7 от 23 ноября 2017 г. о развитии предпринимательства в части обращения с отходами производства.

Обсуждение проекта декрета, которое вынесло Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, проходило на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 декабря 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, замечания и предложения по проекту нормативного правового акта поступили от трех участников публичного обсуждения.

Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.