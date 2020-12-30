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ПОВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕКРЕТ О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
14:12 31.12.2020
Поведены итоги обсуждения проекта изменения в декрет № 7 от 23 ноября 2017 г. о развитии предпринимательства в части обращения с отходами производства.
Обсуждение проекта декрета, которое вынесло Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, проходило на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 декабря 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, замечания и предложения по проекту нормативного правового акта поступили от трех участников публичного обсуждения.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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