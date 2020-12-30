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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ МИНСКА УТВЕРДИЛИ ТАРИФЫ НА ЖКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ


12:10 31.12.2020

Решением Мингорисполкома № 4133 от 28 декабря 2020 года утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, предельные тарифы, субсидируемые государством, на техническое обслуживание утверждены с 1 января в размере 0,1322 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц; с июня – 0,1238 рубля.

Отчисления на капитальный ремонт жилого дома вырастут на 38,5% - c 0,13 до 0,18 рубля.

Техническое обслуживание лифта обойдется в 1,50 рубля с 1 января и 1,43 рубля с 1 июня за одного человека в месяц. С 1 сентября оплата за лифт будет начисляться исходя из тарифа 0,0584 рубля за 1 кв. м площади.

Предельные тарифы, обеспечивающие возмещение затрат, на техническое обслуживание утверждены в размере 0,1419 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с 1 января; 0,1355 рубля – с июня.

Техническое обслуживание лифта обойдется в 1,58 рубля с 1 января и 1,50 рубля с 1 июня за одного человека в месяц. С 1 сентября оплата за лифт будет начисляться исходя из тарифа 0,0625 рубля за 1 кв. м площади.

Предельный тариф на водоснабжение с 1 января составит 0,9283 за 1 куб. м; водоотведение (канализация) - 0,5933 рубля за 1 куб. м.
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