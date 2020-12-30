Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 83 от 28 декабря 2020 г. в I квартале 2021 г. вводится ценовое регулирование на социально значимые товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, регулирование на социально значимые товары вводится на 90 дней путем установления ограничений:

производителям – предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2020 г. (по плодоовощной продукции – в целом за 2019 год) или не более 10%;

оптовой и розничной торговле – предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

При этом ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров: установлены предельные максимальные надбавки. Такое решение принято для ограничения негативного влияния от роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и прежде всего – товаров, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.)

"Регулирование цен направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения", - пояснили в МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.