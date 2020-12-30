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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ГОСЗАКУПОК МЕДИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ - УКАЗ
09:35 31.12.2020
Указом от 29 декабря 2020 года № 494 изменен порядок государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организаторами закупок медицинских товаров определены: РУП «Белмедтехника»; предприятия системы «Фармация», подчиненные Министерству здравоохранения; РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», подчиненное Министерству труда и социальной защиты.
Заказчикам из числа государственных органов и организаций предоставлено право приобретать медицинские товары у данных предприятий без проведения процедур государственных закупок.
Указом сохранена возможность проведения закупок из одного источника услуг по ремонту, запасных частей и (или) расходных материалов для ремонта высокотехнологичного дорогостоящего оборудования. Также разрешено объявление процедур государственных закупок медицинских товаров в IV квартале года, предшествующего очередному финансовому.
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