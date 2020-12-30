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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА
15:20 30.12.2020
Постановлением Совета министров № 758 от 24 декабря 2020 года утверждена программа деятельности правительства Беларуси до 2025 года.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, программа содержит главу «Создание условий для улучшения жизни населения», в частности, раздел «Стабильный рост доходов населения», ожидаемый результат от которого – обеспечение стабильного роста доходов населения как основы его благополучной и качественной жизни.
В соответствии с данным разделом определены следующие задачи:
повышение размера оплаты труда в бюджетной сфере в целом и опережающими темпами по отдельным категориям работников;
обеспечение стабильного роста заработной платы работников;
повышение уровня оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников;
повышение уровня пенсий;
обеспечение поэтапного перехода к назначению пенсий в проактивном режиме;
расширение международного сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения и др.
Документ также содержит такие главы, как:
Поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой стабильности (ожидаемый результат – обеспечение ценовой и финансовой стабильности как основы сбалансированного развития экономики);
Развитие инициативы, предпринимательства и конкуренции (создание благоприятной деловой среды для развития конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора; развитие конкуренции как фактора конкурентоспособности отраслей экономики);
Преобразование государственного управления и рост отдачи от государственных активов (повышение качества государственного управления; оптимизация правовой системы управления государственными активами; повышение эффективности использования государственного имущества и имущества хозяйственных обществ с участием государства);
Повышение эффективности осуществления инвестиций в экономику (активизация и повышение эффективности инвестиционной деятельности; наращивание долгосрочных ресурсов для инвестиций в экономику страны; усиление роли рынка ценных бумаг и страховых услуг как источника «длинных» денег);
Повышение инновационности экономики (достижение к 2025 году уровня инновационного развития стран – лидеров в регионе Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала Беларуси);
Повышение эффективности производственной сферы (рост конкурентоспособности промышленного комплекса; устойчивая энергетика и энергоэффективность; эффективное и экологически безопасное сельское хозяйство; лесное хозяйство);
Ускоренное развитие сферы услуг (развитие транспортных услуг; потребительский рынок; развитие туристической индустрии; услуги в области культуры; развитие физической культуры и спорта);
Развитие внешнеэкономической деятельности (развитие экономической интеграции и укрепление позиций Республики Беларусь в системе мировых хозяйственных связей);
Реализация стратегии регионального развития (повышение привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий, расположенных за пределами столицы и областных центров);
Экологическая политика в контексте устойчивого развития и перехода на принципы «зеленой» экономики (обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности общества и граждан на основе максимально возможного сохранения природных систем, предотвращения и снижения вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, сбалансированного использования природно-ресурсного потенциала страны в контексте принципов устойчивого развития).
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителей премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей.
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