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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА


15:20 30.12.2020

Постановлением Совета министров № 758 от 24 декабря 2020 года утверждена программа деятельности правительства Беларуси до 2025 года.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, программа содержит главу «Создание условий для улучшения жизни населения», в частности, раздел «Стабильный рост доходов населения», ожидаемый результат от которого – обеспечение стабильного роста доходов населения как основы его благополучной и качественной жизни.

В соответствии с данным разделом определены следующие задачи:

повышение размера оплаты труда в бюджетной сфере в целом и опережающими темпами по отдельным категориям работников;

обеспечение стабильного роста заработной платы работников;

повышение уровня оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников;

повышение уровня пенсий;

обеспечение поэтапного перехода к назначению пенсий в проактивном режиме;

расширение международного сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения и др.

Документ также содержит такие главы, как:

Поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой стабильности (ожидаемый результат – обеспечение ценовой и финансовой стабильности как основы сбалансированного развития экономики);

Развитие инициативы, предпринимательства и конкуренции (создание благоприятной деловой среды для развития конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора; развитие конкуренции как фактора конкурентоспособности отраслей экономики);

Преобразование государственного управления и рост отдачи от государственных активов (повышение качества государственного управления; оптимизация правовой системы управления государственными активами; повышение эффективности использования государственного имущества и имущества хозяйственных обществ с участием государства);

Повышение эффективности осуществления инвестиций в экономику (активизация и повышение эффективности инвестиционной деятельности; наращивание долгосрочных ресурсов для инвестиций в экономику страны; усиление роли рынка ценных бумаг и страховых услуг как источника «длинных» денег);

Повышение инновационности экономики (достижение к 2025 году уровня инновационного развития стран – лидеров в регионе Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала Беларуси);

Повышение эффективности производственной сферы (рост конкурентоспособности промышленного комплекса; устойчивая энергетика и энергоэффективность; эффективное и экологически безопасное сельское хозяйство; лесное хозяйство);

Ускоренное развитие сферы услуг (развитие транспортных услуг; потребительский рынок; развитие туристической индустрии; услуги в области культуры; развитие физической культуры и спорта);

Развитие внешнеэкономической деятельности (развитие экономической интеграции и укрепление позиций Республики Беларусь в системе мировых хозяйственных связей);

Реализация стратегии регионального развития (повышение привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий, расположенных за пределами столицы и областных центров);

Экологическая политика в контексте устойчивого развития и перехода на принципы «зеленой» экономики (обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности общества и граждан на основе максимально возможного сохранения природных систем, предотвращения и снижения вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, сбалансированного использования природно-ресурсного потенциала страны в контексте принципов устойчивого развития).

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителей премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей.
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