|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОКАЗАНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНО ДО КОНЦА 2024 ГОДА
15:19 30.12.2020
Лукашенко подписал указ № 497, которым действие указа № 191 от 15 апреля 2013 года "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" продлено на новый олимпийский цикл - до конца 2024 года. Об этом сообщает его пресс-служба.
Кроме того, Министерство спорта и туризма наделено дополнительными функциями по мониторингу за размером зарплаты спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.
Указом также закреплена обязанность клубов, пользующихся средствами поддержки, направлять спортсменов для участия в спортивных мероприятиях в составе национальных и сборных команд.
В целях создания равных условий для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
Курсы в банках
на 30.12.2020
Конвертация в банках
на 30.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте