ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ


12:25 30.12.2020

Постановлением Совмина № 764 от 26 декабря 2020 года увеличены квоты на производство в 2021 году водки и ликеро-водочных изделий с 10,706 млн до 10,950 млн дал.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, концерну "Белгоспищепром" предоставлена большая часть квот - 6,664 млн дал.

Квота на производство вин фруктово-ягодных натуральных понижена с 4,691 млн до 4,657 млн дал.

Квота на улучшенного качества вина плодовые крепленые марочные составит 4,531 млн дал.

Годовая квота на шампанское и другие игристые вина установлена в объеме 1,9 млн дал, виски – 231 тыс. дал, ром - 31,5 тыс. дал, коньяк - 629 тыс. дал, текилу - 14,5 тыс. дал, кальвадос - 16 тыс. дал.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2020
валюта курс
EUR 3.1492
USD 2.5708
RUB 3.4916
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1492 +0.0014
USD 2.5708 -0.0028
RUB 3.4916 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1560 3.1640
USD 2.5770 2.5800
RUB 3.4600 3.4750
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2220 1.2290
EUR/RUB 90.8500 91.2000
USD/RUB 74.1000 74.4900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте