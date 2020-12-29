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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ
12:25 30.12.2020
Постановлением Совмина № 764 от 26 декабря 2020 года увеличены квоты на производство в 2021 году водки и ликеро-водочных изделий с 10,706 млн до 10,950 млн дал.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, концерну "Белгоспищепром" предоставлена большая часть квот - 6,664 млн дал.
Квота на производство вин фруктово-ягодных натуральных понижена с 4,691 млн до 4,657 млн дал.
Квота на улучшенного качества вина плодовые крепленые марочные составит 4,531 млн дал.
Годовая квота на шампанское и другие игристые вина установлена в объеме 1,9 млн дал, виски – 231 тыс. дал, ром - 31,5 тыс. дал, коньяк - 629 тыс. дал, текилу - 14,5 тыс. дал, кальвадос - 16 тыс. дал.
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